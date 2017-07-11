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Общество

В Приморье за сгоревшие деревни начнут спрашивать с их жителей

Новый краевой закон ужесточит ответственность за противопожарное состояние земельных участков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Приморского края депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в закон «О пожарной безопасности в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка, которым он владеет.

«Важно, что закон дополняется таким понятием, как «земельный участок», - сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось. – Это значит, что на собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Три года назад половина села Амгу сгорело из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело много домов. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков».

Кроме того, изменения в закон затронули вопросы противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. В частности, порядок, виды, сроки обучения людей мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума).

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