Солнечная погода вернется во Владивосток к выходным

К концу недели дожди в крае ослабеют

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Циклон вызвал неустойчивую погоду в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В Приморье сохраняется вероятность дождей различной интенсивности и грозы, возможны шквалистые усиления ветра.

К концу рабочей недели циклон покинет Приморье, и дожди в крае ослабеют. На побережье местами сохранятся туманы.

В начале недели фон ночных температур составит +14…+22 °С. Максимальная температура +23…+32 °С, в прибрежных районах +17…+26 °С. Во второй половине недели фон температуры повысится на 2–4 градуса.

Во Владивостоке сохранятся туманы, ослабевающие в середине дня. Возможны кратковременные дожди. Температура ночью +18…+21 °С. Воздух днем будет прогреваться до +24…+27 °С. В конце рабочей недели максимальная температура понизится на 1–3 градуса.