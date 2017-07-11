Лобовое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке

Сегодня, 11 июля, во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло в районе улицы Фадеева, 32. Как сообщают очевидцы, поставщики выезжали с базы, не убедившись, что на трассе никого нет. В этот момент микроавтобус, чтобы избежать столкновения попытался вывернуть, но вылетел на встречную полосу движения, совершив лобовое столкновение с автомобилем такси.
В результате происшествия пострадала пассажирка в такси.
На место происшествия незамедлительно прибыла скорая, которая оказала помощь пострадавшей.
В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.