Лобовое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке

Пострадал один человек

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июля, во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Фадеева, 32. Как сообщают очевидцы, поставщики выезжали с базы, не убедившись, что на трассе никого нет. В этот момент микроавтобус, чтобы избежать столкновения попытался вывернуть, но вылетел на встречную полосу движения, совершив лобовое столкновение с автомобилем такси.

В результате происшествия пострадала пассажирка в такси.

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая, которая оказала помощь пострадавшей.

В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.