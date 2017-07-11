Молодой водитель без прав погиб в Приморье в результате опрокидывания авто

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в Чугуевском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что водитель Subaru Legacy не справился с управлением, совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание автомашины на крышу.

В результате автоаварии незначительные травмы получили пассажиры Subaru - 24-летний парень и 27-летняя девушка. Прибывшие медики диагностировали смерть 20-летнего водителя.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.