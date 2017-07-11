Цены на рыбу шокируют жителей Владивостока

Стоимость с прошлого года поднялась в два раза

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Популярного блогера Владивостока, директора Фонда "Горожанин и гражданин" Николая Смирнова возмутила цена на рыбу на рынках морского города, сообщает РИА VladNews.

"Хотел на днях прикупить рыбы на День Рыбака, который отмечался в прошедшее воскресенье. Посмотрел на цены и.. передумал, - написал Николай на своей странице в соцсети. - Стоимость с прошлого года поднялась в два раза! Это и есть та поддержка рыбной отрасли, о которой нам громогласно заявляют с высоких трибун? Это и есть поддержка живущих на Дальнем Востоке, о которой неустанно с тех же высоких трибун вещают?

Рыба поистине стала золотой, причем горбуши, сезон для которой в разгаре, в продаже нет. Продавцы на вопрос отвечают скромно: "не завезли с Сахалина".

А камбала? Почему она такая дорогая? Уж эта рыба у нас в прибрежных водах приморских водится".

Блогер выложил фотографии, на которых запечетлены цены на "Рыбном рынке" по улице Русская, 16.