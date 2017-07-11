Более 75 тысяч конопли уничтожено в Приморье

Было обнаружено два очага произрастания

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в окрестностях сел Константиновка и Полтавка Октябрьского района в ходе рейда обнаружили два очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 15 тысяч кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В результате было уничтожено около 75 тысяч кусток наркосодержащих растений.

С целью предотвращения изготовления злоумышленниками наркотических средств из дикорастущей конопли, а также ее дальнейшего произрастания, полицейскими отдела МВД России по Октябрьскому району проведена обработка очагов произрастания наркосодержащих растений гербицидами.