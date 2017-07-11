Пироманы орудуют в районе Второй речки во Владивостоке

Злоумышленники попали в камеру наружного видеонаблюдения

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в районе Второй речки орудуют пироманы, сообщает РИА VladNews. Злоумышленники попались в камеру наружного видеонаблюдения.

Как стало известно, поджигатели уже были замечена на улицах Чапаева, Чкалова, Магнитогорской, Кирова, Енисейская.

Интерес у молодых парней вызывают деревянные ящики, которые хранятся в подъездах, проводка и гаражи.

Инцидент, попавший в камеру видеонаблюдения, происходил на рынке по улице Магнитогорская в районе 3-х часов ночи, когда у стены здания горели прессованные картонные коробки. Незамедлительно на возгорание отреагировал охранник, который выбежал на улицу. В этот же момент в обзор камеры попадает пьяный молодой человек, а через некоторое время около самого возгорания появляется второй парень.

Сообщается, что этих же молодых людей видели за три минуты до возгорания.

Как стало известно, часом ранее эти же молодые люди подожгли бытовой ящик на улице Чапаева, 24.

- И так несколько раз в неделю пожарные ездят тушить пакости этих неадекватов. Люди будьте бдительны. Поджоги совершаются ночью. Просьба тех, кто заметит этих личностей срочно сообщать в полицию, - говорится в сообщении в паблике dps_vl.

Напомним, что минувшей ночью произошло возгорание заброшенного гаража по адресу Магнитогорская, 24.

Видео: dps_vl.