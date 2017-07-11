Приморские единороссы определились с кандидатами на выборы

Всего 71Более 70 членов партии метят в депутаты думы Владивостока

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Региональный политсовет «Единой России» определил 10 июля кандидатов на выборы в думу города Владивостока – 17 человек по одномандатным округам и 51 претендент по единому округу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального отделения.

Еще три человека включены в общую часть списка, по итогам тайного голосования ими стали Елена Новицкая (ей отдано 39 голосов из 46), Владимир Исаков (35 голосов) и Андрей Брик (33).

Теперь партии предстоит утвердить кандидатов на 32-ой внеочередной региональной конференции, которая пройдет 15 июля на острове Русском. После этого начнется регистрация списочной части кандидатов в горизбиркоме и одномандатников в ТИК.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в депутаты думы Владивостока на предстоящие выборы пока выдвинулись 8 человек. Большинство кандидатов выдвинуты от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Приморском крае.

Напомним, 10 сентября Владивосток выбирает Думу нового созыва. Выборы депутатов представительных органов в Приморье, помимо административного центра края, состоятся в Единый день голосования еще в 7 муниципальных образованиях региона – в городах Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Находке, Фокино и Лазовском районе.