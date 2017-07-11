Ранним утром пожарные спасли 12 человек из горящего многоквартирного дома в Приморье

Во вторник, 11 июля, ранним утром в одной из квартир многоквартирного дома в Лесозаводске во время пожара было спасено 12 человек, еще 37 эвакуировано, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В противопожарную службу сообщение о пожаре в 3-х комнатной квартире пятиэтажного жилого дома по улице Челюскина в Лесозаводске поступило в 05.29.
Было установлено, что горела квартира на первом этаже, связи с сильным задымлением жильцы с верхних этажей были эвакуированы при помощи автолестницы.
Всего было спасено 12 человек, еще 37 человек эвакуированы через запасной выход.
Во время тушения пожара в квартире обнаружен мужчина, который получил ожоги и отравление угарным газом. Пострадавший был госпитализирован.
В 06.10 пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
По сигналу на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
В настоящее время причина возгорания устанавливается.