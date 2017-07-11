Приморская исправительная колония почти готова к новому учебному году

Сейчас здесь штукатурят учебные классы

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В исправительной колонии строгого режима №20 в поселке Заводской Приморского края все уже почти готово для обучения заключенных профессии "мастер ЖКХ", сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал экс-председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин, сейчас в колонии штукатурят учебные классы.

- Думаю, через месяц они будут готовы к приему учащихся, - отметил Найдин.

Обучение по специальности, объединяющей профессии сантехника и сварщика, начнется 1 сентября. Первая группа будет состоять из 20-25 человек. Однако желающих все же больше, и ожидается небольшой конкурс. Длительность курса - в пределах одного года.

Необходимо отметить, что проект обучения по специальности "мастер ЖКХ" в ИК-20 Приморья - это первый проект такого рода не только в Дальневосточном федеральном округе, но и за Уралом.