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Общество

Более пятидесяти тысяч гостей побывало в Приморском океанариуме в июне

Первый месяц лета побил рекорд января
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

За первый месяц лета в Приморском океанариуме побывало более пятидесяти тысяч гостей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу.

Отпуска и каникулы резко сказались на посещаемости океанариума. Организованные детские группы приезжают со всего Приморья, из краев и областей Дальнего Востока. Самый плотный поток юных туристов - из Хабаровского края и приморского города Находки.

Также туристы из-за рубежа также посещают океанариум, здесь устойчивое первенство держат гости из Китая и Японии. Несмотря на то, что в этих странах высоко развито акванаправление. Но, по словам специалистов, во всем мире эти заведения совершенно разные - и по архитектуре, и по экспонированию. Поэтому зарубежные гости наверняка находят в Приморском океанариуме то, чего не встретили у себя дома.

Сотрудники отмечают, что все туристы в первую очередь стараются посетить представления в дельфинарии, также популярны и шоу со скатами. 

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