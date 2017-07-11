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Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы

Госзакупки филиала министерства - дыра в бюджете?
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский офис Минвостокразвития в бизнес-центре Fresh Plaza обещает быть обставленным с шиком и блеском: министерство объявило о начале приема заявок на электронные аукционы, сообщает РИА VladNews. При этом закупки запланированы на не самые маленькие суммы - конечно, за счет госбюджета. Заявки размещены в открытом доступе.

Так, Минвостоку для сотрудников во Владивостоке просто необходимы "мебель индивидуального изготовления из акрилового композитного материала" почти на 599 тысяч рублей, мебель на общую сумму свыше 725 тысяч рублей и жалюзи на 523,5 тысячи рублей.

Проведение аукционов в электронной форме запланировано на 13 и 21 июля. 

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