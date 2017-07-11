В понедельник в приморской столице произошло почти 80 аварий

Зарегистрировано 312 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду произошло 77 аварий; зарегистрировано 40 ДТП с материальным ущербом, составлено 15 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В одном из ДТП пострадали три человека.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 312 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (85), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (32) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (8). Также актуальными нарушениями оказались вождение "подшофе" (9) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (6). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 2 протокола.

Инспекторы ДПС остановили 25 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлен 61 протокол по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 63 транспортных средства.