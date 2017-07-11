Лже-оператор мобильной связи обогатился на телефонном мошенничестве

Во время телефонного разговора списывались деньги

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Жительница Уссурийска пострадала от телефонного мошенничества, сообщает РИА VladNews.

Как сообщила корреспонденту РИА VladNews пострадавшая, на минувшей неделе ей поступил звонок, собеседник представился оператором мобильной компании и сообщил, что женщина выиграла денежный приз в размере 2500 рублей.

- Мужчина сообщил, что готов перечислить выигрыш на банковскую карту или на счет телефона. Своему собеседнику я сказала, что банковской карты у меня нет, на что тот сказал, что буквально через несколько минут на счет мобильного телефона пустит выигранная мной сумма. В итоге, с баланса списались денежные средства, - сообщила жительница Уссурийска.

Пострадавшая сообщила, что подобная ситуация повторилась на днях. После повторного звонка женщина обратилась к оператору связи, на что те сказали, что подобные ситуации имеют места быть. Сотрудники заверили, что подобные звонками их фирма не занимается, а женщина пострадала от телефонных мошенников.