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Двое взрослых и маленький ребенок серьезно пострадали в ДТП с фурой во Владивостоке

Авария произошла в светлое время суток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Двое взрослых и 3-летняя девочка пострадали в ДТП с фурой Hino во Владивостоке в районе дома №16 по улице Снеговой, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение произошло накануне около 16:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Toyoace не выдержал безопасную дистанции с двигающимся впереди габаритным автомобилем. Оба ТС двигались со стороны Посадской в сторону Выселковой. 

35-летний водитель Toyota был госпитализирован в нейрохирургическое отделение ВКБ-2 с ушибом головного мозга средней степени. Его 29-летняя пассажирка была увезена с места аварии в травмпункт с переломом костей таза. А 3-летняя девочка направлена на амбулаторное лечение с резаной раной голени левой ноги.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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