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Охранник, безработная и пенсионер метят в депутаты думы Владивостока

Избирательная кампания на предстоящие выборы набирает обороты
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В депутаты думы Владивостока метят уже восемь человек: именно столько кандидатов выдвинулись на предстоящие выборы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт избирательной комиссии приморской столицы.

Большинство кандидатов выдвинуты от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Приморском крае. Это Дмитрий Буркин 1979 года рождения, начальник службы охраны АО «Примавтодор». На 11 округе с ним конкурируют два самовыдвиженца: Алексей Юртаев 1987 года рождения - главный специалист группы экологии производственно-технической службы «Приморской генерации» и Сергей Кущаковский - директор ООО «Альберс».

На остальных округах – по одному кандидату от "Родины":

По №10 округу выдвинут пенсионер МВД РФ Иван Четвернин 1971 года рождения.  

По №7 - Наиль Рязапов 1953 года рождения, начальник Дальневосточной группы по МиСО ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской Революции" (город Благовещенск).  

По № 4 - Дмитрий Ветошкин 1985 года рождения, помощник руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

По № 17 - Сергей Перезва 1957 года рождения, помощник управляющего Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

На №12 округе по-прежнему в одиночестве временно неработающая, домохозяйка и беспартийная Маргарита Ахмедова, 1981 года рождения. Известно, что Маргарита Ахмедова является лидером движения "Звенящие кедры в Приморском крае". 

Напомним, в этом году истекают сроки полномочий депутатов думы Владивостока. Днем голосования является второе воскресенье сентября. В этом году выборы пройдут 10 сентября. 

Дума состоит из 35 депутатов, которые избираются на 5 лет.

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