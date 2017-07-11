Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы 12:42, 11 июля Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы
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Сбербанк Во Владивостоке сделал своих сотрудников "инвалидами"

Уникальным костюм прибыл в приморскую столицу из Москвы
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Банки стараются облегчить доступ к своим услугам для людей с разными возможностями здоровья и тестируют технологические новинки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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