Банки стараются облегчить доступ к своим услугам для людей с разными возможностями здоровья и тестируют технологические новинки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Сбербанк Во Владивостоке сделал своих сотрудников "инвалидами"
Уникальным костюм прибыл в приморскую столицу из МосквыВладивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.
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