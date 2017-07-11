Двое приморцев вынесли из квартиры соседа бытовую технику

Злоумышленник ответят перед судом

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей в совершении грабежа с применением насилия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленники совершили хищение бытовой техники у малознакомого мужчины, проживающего в квартире по соседству.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 23 и 26 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия не опасного для жизни».

В ходе предварительного следствия часть похищенного имущества обнаружена и изъята.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.