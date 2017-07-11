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Приморский «МегаФон» оштрафован на 10 тысяч рублей

Решение вынесено мировым судьей в Москве
Фото: TJournal Фото: TJournal
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

По результатам проведения внеплановой документарной проверки в отношении ПАО «МегаФон» с целью проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений порядка использования радиочастотного спектра Роскомнадзором Приморья возбуждено одминистративное дело по статье 19.5 КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Постановлением мирового судьи района Якиманка города Москвы оператор связи был признан виновным в совершении административного правонарушения, оператор привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

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