Приморский «МегаФон» оштрафован на 10 тысяч рублей

Решение вынесено мировым судьей в Москве

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

По результатам проведения внеплановой документарной проверки в отношении ПАО «МегаФон» с целью проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений порядка использования радиочастотного спектра Роскомнадзором Приморья возбуждено одминистративное дело по статье 19.5 КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Постановлением мирового судьи района Якиманка города Москвы оператор связи был признан виновным в совершении административного правонарушения, оператор привлечен к ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.