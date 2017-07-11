Более 11,5 тонн рыбной просрочки изъято во Владивостоке

Продукция была полностью готова к продаже в Приморье и отправке на запад РФ

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Более 11,5 тонн просроченных голов лососёвых видов рыб и кетового фарша изъяли инспекторы Россельхознадзора на холодильном складе во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Стоит отметить, что с данного склада бойко идёт реализация дальневосточной рыбной продукции как для Приморья, так и в адрес других регионов РФ.

Так, в ходе проведения внеплановой проверки холодильного комплекса, расположенного по улице Дубовая, была обнаружена готовая к продаже партия просрочки. Проверка проведена по согласованию с прокуратурой края.

По результатам осмотра морозильных камер было обнаружено свыше 8 тонн лососёвых голов и 3,5 тонны фарша из кеты. Причём, как отметили инспекторы, если рыбный фарш на момент проверки был просрочен «всего лишь» на 20 дней, то срок годности на рыбные головы истек более 3 месяцев назад.

Владельцами рыбного неликвида, оставившими его на хранении, являются две местные коммерческие структуры, работающие в сфере оборота и реализации пищевой продукции.

Опасная для здоровья продукция в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована и уже не сможет попасть на столы потребителей как в Приморье, так и на западе РФ.