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МЧС Приморья: Прогноз не оправдался

Приморский край успешно выдержал испытания стихией
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью Приморье оказалось во власти непогоды. В крае было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, регион должны были накрыть ливни, грозы и усиление ветра, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, прогноз не оправдался. Все службы жизнеобеспечения были приведены в готовность, поэтому все неполадки из-за непогоды были сразу же устранены.

За минувшие сутки максимальное количество осадков выпало в Хасанском районе – 30 мм.

Дренажные и ливневые системы с выпавшими осадками справились.

В некоторых районах из-за порывистого ветра произошли перебои на линиях электропередач, в результате чего было отключено электроснабжение. Однако все неполадки были оперативно устранены. 

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