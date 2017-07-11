Росприроднадзор: Поступил сигнал о разливе нефти в акватории Владивостока 15:36, 11 июля Росприроднадзор: Поступил сигнал о разливе нефти в акватории Владивостока (Фото)
Цены на рыбу шокируют жителей Владивостока 15:28, 11 июля Цены на рыбу шокируют жителей Владивостока (Фото)
​Во Владивостоке начался суд по делу бывшего вице-губернатора 14:56, 11 июля ​Во Владивостоке начался суд по делу бывшего вице-губернатора (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 11 вторник
15:39
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
15:39
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
15:39
Губернатор Приморья засудил обидчика Фото
15:36
Росприроднадзор: Поступил сигнал о разливе нефти в акватории Владивостока Фото
15:28
Цены на рыбу шокируют жителей Владивостока Фото
15:23
Более 75 тысяч конопли уничтожено в Приморье
15:11
Приморский «МегаФон» оштрафован на 10 тысяч рублей
14:56
​Во Владивостоке начался суд по делу бывшего вице-губернатора Эксклюзив
14:46
Ранним утром пожарные спасли 12 человек из горящего многоквартирного дома в Приморье
14:36
«Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi на Спортивной набережной Владивостока
14:33
Более пятидесяти тысяч гостей побывало в Приморском океанариуме в июне Фото
14:21
В понедельник в приморской столице произошло почти 80 аварий Эксклюзив
14:12
Лобовое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:01
Приморские единороссы определились с кандидатами на выборы
13:56
Молодой водитель без прав погиб в Приморье в результате опрокидывания авто
13:41
Китайский турист пойман на контрабанде более 11 кг краснокнижного лишайника Фото
13:31
Пироманы орудуют в районе Второй речки во Владивостоке Видео
13:16
Сбербанк Во Владивостоке сделал своих сотрудников "инвалидами" Видео
13:01
Более 11,5 тонн рыбной просрочки изъято во Владивостоке
12:51
Двое приморцев вынесли из квартиры соседа бытовую технику
12:42
Владивостокский шик Минвостокразвития: офис на миллионы
12:30
Вера Брежнева отожгла на корпоративе у рыбной компании во Владивостоке Видео
12:20
Двое взрослых и маленький ребенок серьезно пострадали в ДТП с фурой во Владивостоке Эксклюзив
12:09
МЧС Приморья: Прогноз не оправдался
12:03
Блогеры со всей страны собрались во Владивостоке Фото
12:00
Лже-оператор мобильной связи обогатился на телефонном мошенничестве
11:53
Охранник, безработная и пенсионер метят в депутаты думы Владивостока Эксклюзив
11:48
Ночной пожар разбудил жильцов дома на Магнитогорской во Владивостоке
11:32
Во Владивостоке становятся все более популярными самолеты на Токио, Харбин - и рейсы по Приморью
11:17
Большую партию алкоголя под видом варенья пытались передать в ИК Фото
11:04
Петербуржец устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Владивосток»
10:52
Третьяковка будет ежегодно проводить во Владивостоке крупные выставки
10:39
Во Владивосток пытались нелегально ввезти японскую продукцию на сумму более 1 млн рублей Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4161 (100) от 11 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Япония на вкус, на цвет, на ощупь
Уха от Нептуна хорошо пошла
ВЭФ собирает президентов
Роешь пруд – отчитайся землей
Пока мы спали, в небе искали условного противника
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Росприроднадзор: Поступил сигнал о разливе нефти в акватории Владивостока

На место незамедлительно прибыли инспекторы и катер экологического контроля
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 10 июля, на телефон оперативного дежурного ТМУ Росприроднадзора поступила информация о том, что во Владивостоке в районе бухты Патрокл местные жители обнаружили очередной разлив нефтепродуктов. По словам очевидцев, на берегу ощущался специфический запах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

К месту обнаружения разлива нефтепродуктов оперативно выехали инспекторы ведомства для обследования территории, прилегающей акватории и выявления возможного источника загрязнения.

По результатам обследования побережья бухты и прилегающей акватории, следов разлива нефтепродуктов в этом районе обнаружено не было. Кроме того, с моря акваторию бухты обследовал катер экологического контроля администрации морского порта Владивосток, следов загрязнения нефтепродуктами также не обнаружено, что подтверждено актом обследования.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более 75 тысяч конопли уничтожено в Приморье
15:23, 11 июля 2017 Более 75 тысяч конопли уничтожено в Приморье

Было обнаружено два очага произрастания

Приморский «МегаФон» оштрафован на 10 тысяч рублей
15:11, 11 июля 2017 Приморский «МегаФон» оштрафован на 10 тысяч рублей

Решение вынесено мировым судьей в Москве

Ранним утром пожарные спасли 12 человек из горящего многоквартирного дома в Приморье
14:46, 11 июля 2017 Ранним утром пожарные спасли 12 человек из горящего многоквартирного дома в Приморье

Один человек госпитализирован

Лобовое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке
14:12, 11 июля 2017 Лобовое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке

Пострадал один человек

Молодой водитель без прав погиб в Приморье в результате опрокидывания авто
13:56, 11 июля 2017 Молодой водитель без прав погиб в Приморье в результате опрокидывания авто

По данному факту проводится проверка

Китайский турист пойман на контрабанде более 11 кг краснокнижного лишайника
13:41, 11 июля 2017 Китайский турист пойман на контрабанде более 11 кг краснокнижного лишайника

Инцидент произошел на таможенном посту "Полтавка" Приморского края

Пироманы орудуют в районе Второй речки во Владивостоке
13:31, 11 июля 2017 Пироманы орудуют в районе Второй речки во Владивостоке

Злоумышленники попали в камеру наружного видеонаблюдения