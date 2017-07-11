Росприроднадзор: Поступил сигнал о разливе нефти в акватории Владивостока

На место незамедлительно прибыли инспекторы и катер экологического контроля

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 10 июля, на телефон оперативного дежурного ТМУ Росприроднадзора поступила информация о том, что во Владивостоке в районе бухты Патрокл местные жители обнаружили очередной разлив нефтепродуктов. По словам очевидцев, на берегу ощущался специфический запах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

К месту обнаружения разлива нефтепродуктов оперативно выехали инспекторы ведомства для обследования территории, прилегающей акватории и выявления возможного источника загрязнения.

По результатам обследования побережья бухты и прилегающей акватории, следов разлива нефтепродуктов в этом районе обнаружено не было. Кроме того, с моря акваторию бухты обследовал катер экологического контроля администрации морского порта Владивосток, следов загрязнения нефтепродуктами также не обнаружено, что подтверждено актом обследования.