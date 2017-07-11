Китайский турист пойман на контрабанде более 11 кг краснокнижного лишайника

Инцидент произошел на таможенном посту "Полтавка" Приморского края

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Гражданин КНР, выезжающий на родину, пытался вывезти из РФ 11,4 кг редкого лишайника из рода Умбиликария съедобная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Попытку провоза контрабанды в багаже обнаружили сотрудники автомобильного поста Полтавка в Приморье. Нарушитель пояснил, что перемещает гриб не для себя, а по просьбе знакомого.

Изъятый товар направили на экспертизу. В отношении гражданина КНР возбудили административное дело.

Справка:

Умбиликария - редкий лишайник, включенный в Красную книгу России и Приморского края. Он растет очень медленно, со скоростью от десятых долей миллиметра до сантиметра в год. В России этот вид произрастает только на юге Приморья, также он встречается в странах Восточной Азии, а в Японии и Китае считается деликатесом.