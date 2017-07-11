Ночной пожар разбудил жильцов дома на Магнитогорской во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке произошло возгорание по адресу Магнитогорская, 24, сообщает РИА VladNews. Крики на улице разбудили жильцов окрестных домов.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании в заброшенном гараже поступило в 01:06. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Было установлено, что горели покрышки и бытовой хлам. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

В 01:31 возгорание было локализовано, в 01:59 – полностью ликвидировано.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет.

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