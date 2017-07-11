Закон о «дальневосточном гектаре»: последние новости

Внесено 22 поправки, еще 65 планируются в ближайшее время

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

За год работы закона о «дальневосточном гектаре» в него внесено 22 поправки. Еще 65 планируется внести в ближайшее время, после рассмотрения законопроекта Госдумой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как неоднократно отмечал глава министерства Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре», как и все новаторские законы, требует «отшлифовки» и проверки временем. Он постоянно совершенствуется. Изменения инициируются Минвостокразвития в ходе анализа практической реализации закона.

Первые поправки были внесены в федеральное законодательство уже через полгода работы закона о «дальневосточном гектаре», в декабре 2016 года. По словам Министра, «первый опыт применения закона показал, какие аспекты нормативно-правовой базы требуют корректировки и уточнения». Александр Галушка также подчеркнул, что «важно было внести поправки в закон до 1 февраля, старта третьего этапа реализации программы «дальневосточный гектар». При доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, а также федеральных ведомств.

«Именно поэтому проводилась поэтапная реализация этого новаторского закона. Новизна регулирования предполагает постепенность внедрения, в ходе которого выявляется конкретная потребность в совершенствовании тех или иных аспектов закона. Совместно с коллегами из Совета Федерации разработан пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре» при активном участии депутатского корпуса», – отметил глава Минвостокразвития.

Изменения в закон были направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах в решении вопросов предоставления земельных участков, а также на закрепление исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Уточнились сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения данных в федеральной информационной системе. Более четко было регламентировано выделение участков в лесных зонах. Также обязательны стали проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов, в том числе в электронном виде.

Важная поправка касалась случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о дальневосточном гектаре, а конкретно – до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения. Всего в декабре 2016 года в новаторский закон было внесено 22 поправки.

Еще через полгода в Государственную думу был внесен пакет из 65 поправок в закон о «дальневосточном гектаре» и в закон о государственной регистрации недвижимости, предложенных Минвостокразвития России. Почти половина из них – новации, призванные сделать процедуру получения земли на Дальнем Востоке проще и сократить количество отказов.

«Главное — теперь уполномоченный орган по выдаче гектара не вправе будет отказывать человеку. Если заявка накладывается на границы чужого участка или выяснилось, что есть какие-то ограничения и обременения, все равно - не вправе отказать. Обязаны либо предложить заявителю скорректировать границы этой заявки, либо альтернативы подобрать. Если человек хочет получить землю, то необходимо сделать так, чтобы он смог это сделать. Новым законом это будет вменено в обязанность чиновникам на местах. Ведь чиновничий подход зачастую выглядит как: формальности не соблюли, все — отказ. Так вот, новый закон переворачивает эту ситуацию. Ты не вправе отказать, пока не найдешь решение для человека. Это то, чем и должны заниматься государственные служащие», - заявил Александр Галушка.

Отметим, что возможность корректировки касается как получаемых, так и уже выданных земельных участков. Также будут существенно сокращены так называемые «зоны нельзя». Снимется запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допустимым станет предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично будет снят запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий.

Еще одна поправка в закон связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации, что гораздо удобнее. Именно МФЦ будут готовить схему размещения земельного участка на публичной карте в форме электронного документа.

Министерство по развитию Дальнего Востока ведет сбор предложений, улучшающих порядок представления гражданам земли. К этой работе привлечены и региональные власти, и депутаты, и сами граждане. На базе Общественного совета Минвостокразвития создана рабочая группа. Это гибкий инструмент, позволяющий оперативно реагировать на запросы, собирать и систематизировать предложения, отмечают в ведомстве.

«Да, есть шероховатости, есть проблемы. И мы работаем над их решением. Мы идем, и шаг за шагом, последовательно все это реализуем. Более того, если и дальше правоприменительная практика обозначит новые проблемы, значит, и дальше будем законодательство совершенствовать. Ведь не жизнь для закона, а закон - для жизни», - подчеркнул Александр Галушка.

Обработкой обращений и предложений граждан, поступающих через форму обратной связи сайта «Надальнийвосток.рф» и «горячую линию», занимаются специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Эксперты также вырабатывают рекомендации по совершенствованию работы региональных уполномоченных органов в части предоставления гражданам «дальневосточных гектаров». Агентство активно участвует в разработке законодательных инициатив по внесению изменений и дополнений в закон, а также осуществляет информационное и организационно-методологическое сопровождение программы. Как отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, Агентством сформирован портфель типовых решений и бизнес-планов для освоения земельных участков, разработаны схема расположения агломераций «дальневосточных гектаров» и инструкция по созданию новых населенных пунктов. Кроме того, на сайте АРЧК ДВ собрана вся информация о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться получатели гектаров.