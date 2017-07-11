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Во Владивостоке становятся все более популярными самолеты на Токио, Харбин - и рейсы по Приморью

Главный аэропорт Приморья подвел итоги месяца и полугодия
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Международный аэропорт Владивосток подвел итоги полугодия и июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Наиболее высокими темпами растет международный пассажиропоток, за минувший месяц обслужено 67 тыс. человек, прирост составил 46%. Пассажиропоток на японском направлении увеличился более чем в 2 раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил +68%, на китайском направлении +44%, а на южно-корейском направлении +39%.

Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных авиалиниях в июне 2017 года обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Чанчунь, Харбин, Токио, Санья, Пусан и Шанхай. При этом наиболее высокая динамика роста наблюдалась на рейсах в Токио (+85%), Харбин (+61%) и Пхукет (+55%).

На внутренних авиалиниях пассажиропоток вырос на 11% и составил более 133 тыс. человек. Пассажиропоток на московском направлении вырос на 12%, на рейсах в города Дальнего Востока и Сибири прирост составил +8%, а на внутрикраевых направлениях +74%.

Лидерами по динамике роста пассажиропотока в июне 2017 года на внутренних воздушных линиях стали направления: Благовещенск – рост более чем в 3 раза, Дальнегорск – рост в 2,5 раза и Иркутск – рост более чем в 1,5 раза.

За шесть месяцев 2017 года услугами аэропорта Владивосток воспользовались 937 тыс. человек, на 18 % больше чем за аналогичный период 2016 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 600 тыс. человек (+9%), а на международных линиях – 337 тыс. пассажиров (+40%). Среди направлений, обеспечивших рост пассажиропотока, выделяются: на внутренних линиях – Москва, на международных – Сеул, Шанхай и Токио.

За прошедшие полгода из Владивостока были успешно открыты новые направления – Осака, Санья, Чхонджу, Чеджу, Комсомольск-на-Амуре.

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