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Большую партию алкоголя под видом варенья пытались передать в ИК

Продукция была уничтожена
Фото: ГУФСИН по Приморскому краю Фото: ГУФСИН по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В ИК-27 в Приморье пресечена попытка передачи крупной партии алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН по Приморскому краю.

40 жестяных банок и 16 контейнеров со спиртосодержащей жидкостью обнаружили и изъяли сотрудники учреждения. Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом – в банках с вареньем и упаковках муки.

Крупная партия запрещенной продукции была обнаружена в ходе досмотра продуктов питания, предназначавшихся в кафе для осужденных. Под видом муки и варенья в учреждение пытались передать 40 банок пивной продукции и 16 литровых контейнеров с жидкостью, имеющей характерный запах спиртного.

Попытка провоза алкоголя на режимную территорию была предотвращена благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников оперативного отдела, безопасности и охраны учреждения. В настоящий момент запрещенная продукция уничтожена. 

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