Петербуржец устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Владивосток»

37-летний петербуржец устроил пьяный дебош на борту самолета «Москва-Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Пьяный молодой человек требовал у бортпроводников спиртное, однако, получив отказ, начал угрожать физической расправой окружающим и оскорблять матом бортпроводников и пассажиров рейса.
По прибытию рейса в аэропорт Владивостока мужчина был задержан, на него составлен протокол. В отношении мужчины избрано обязательство о явке. Полицейским свои действия дебошир объяснил тем, что был нетрезв.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит наказание вплоть до 5 лет колонии.