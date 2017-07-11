Третьяковка будет ежегодно проводить во Владивостоке крупные выставки

В 2017 году здесь состоится выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений"

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Государственная Третьяковская галерея до открытия филиала во Владивостоке будет каждый год организовывать в городе крупные проекты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В 2017 году таким проектом станет выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений".

"Владивосток сейчас для нас очень важный город, очень важное место, потому мы сегодня работаем над созданием своего филиала во Владивостоке. И прежде, чем будет решен вопрос имущественного характера и будет отреставрировано помещение, представительство, а потом уже и, собственно, филиал Третьяковской галереи, мы поставили своей задачей каждый год показывать во Владивостоке значимый проект", - сказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

Она добавила, что выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" откроется 19 июля в Калининграде.

Передвижные выставки также пройдут в Нижнем Новгороде, Красноярске, Владивостоке. На выставках будут представлены картины из коллекций Третьяковской галереи (около 50 полотен) и Института русского реалистического искусства (более 70 полотен). В состав выставки войдут произведения Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Эрика Булатова.

Отметим, что филиал Третьяковской галереи во Владивостоке разместится в центре города: он будет находиться в шаговой доступности от Приморской картинной галереи.