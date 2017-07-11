Во Владивосток пытались нелегально ввезти японскую продукцию на сумму более 1 млн рублей

Продукция была изъята

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники Пограничного управления пресекли попытку ввоза дорогостоящей алкогольной и табачной продукции из Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Продукция была обнаружена в ходе досмотра теплохода «NEKSU», прибывшего из Японии, пограничники обнаружили в машинном отделении тайник, оборудованный в балластном танке, в котором находилось 34 коробки с различной несертифицированной алкогольной продукцией - более 460 бутылок, 155 блоков сигарет, почти 800 пачек популярного кофе. Общая стоимость этих товаров по предварительной оценке составляет более 1млн. 240 тыс. рублей.

Помимо этого были обнаружены 19 коробок с разнообразными товарами народного потребления: бытовая химия, посуда, косметика, витамины, автотовары. Со слов членов экипажа судна обнаруженную продукцию они везли для личного потребления.

Все товары изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистическую службу Дальневосточного таможенного управления для определения стоимости и производителя продукции.