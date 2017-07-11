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Опубликован ТОП-10 профессий, востребованных в Приморье

Как оказалось, важнее для Приморья в ближайшие годы будут "мужские" специальности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определило, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие годы в приграничных регионах – Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Эксперты агентства провели отдельное исследование для приграничных территорий дальневосточного региона. Перечень перспективных специальностей составлен на основе анализа инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории этих субъектов, и опубликован в Навигаторе профессий.

В Приморье в ТОП-10 востребованных профессий вошли: 

  • капитан рыбопромыслового судна, 
  • судомеханик; 
  • инженер-технолог; 
  • экспедитор;
  • специалист по логистике; 
  • мастер буровых установок; 
  • тралмастер; 
  • рыбообработчик;
  • портовый рабочий;
  • агроном.

Эксперты отметили, в целом на Дальнем Востоке в ближайшие годы будут нужны специалисты в области химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, судостроения и судоремонта, добычи угля и торфа, а также сельского хозяйства. Будет расти число граждан, занятых в гостиничном бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и сфере торговли.

Ключевые компетенции XXI века - это системность мышления, аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Навигатор профессий поможет не только молодым людям определиться с выбором профессии, но и желающим переехать в регион найти работу. Кроме того, навигатор профессий содержит информацию о том, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность, а также базовую информацию о трудоустройстве.

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