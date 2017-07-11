Опубликован ТОП-10 профессий, востребованных в Приморье

Как оказалось, важнее для Приморья в ближайшие годы будут "мужские" специальности

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определило, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие годы в приграничных регионах – Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Эксперты агентства провели отдельное исследование для приграничных территорий дальневосточного региона. Перечень перспективных специальностей составлен на основе анализа инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории этих субъектов, и опубликован в Навигаторе профессий.

В Приморье в ТОП-10 востребованных профессий вошли:

капитан рыбопромыслового судна,

судомеханик;

инженер-технолог;

экспедитор;

специалист по логистике;

мастер буровых установок;

тралмастер;

рыбообработчик;

портовый рабочий;

агроном.

Эксперты отметили, в целом на Дальнем Востоке в ближайшие годы будут нужны специалисты в области химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, судостроения и судоремонта, добычи угля и торфа, а также сельского хозяйства. Будет расти число граждан, занятых в гостиничном бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и сфере торговли.

Ключевые компетенции XXI века - это системность мышления, аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Навигатор профессий поможет не только молодым людям определиться с выбором профессии, но и желающим переехать в регион найти работу. Кроме того, навигатор профессий содержит информацию о том, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность, а также базовую информацию о трудоустройстве.