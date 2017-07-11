Опубликован ТОП-10 профессий, востребованных в Приморье

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определило, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие годы в приграничных регионах – Приморье, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Эксперты агентства провели отдельное исследование для приграничных территорий дальневосточного региона. Перечень перспективных специальностей составлен на основе анализа инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории этих субъектов, и опубликован в Навигаторе профессий.
В Приморье в ТОП-10 востребованных профессий вошли:
- капитан рыбопромыслового судна,
- судомеханик;
- инженер-технолог;
- экспедитор;
- специалист по логистике;
- мастер буровых установок;
- тралмастер;
- рыбообработчик;
- портовый рабочий;
- агроном.
Эксперты отметили, в целом на Дальнем Востоке в ближайшие годы будут нужны специалисты в области химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, судостроения и судоремонта, добычи угля и торфа, а также сельского хозяйства. Будет расти число граждан, занятых в гостиничном бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и сфере торговли.
Ключевые компетенции XXI века - это системность мышления, аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире.
Навигатор профессий поможет не только молодым людям определиться с выбором профессии, но и желающим переехать в регион найти работу. Кроме того, навигатор профессий содержит информацию о том, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность, а также базовую информацию о трудоустройстве.