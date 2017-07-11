Полиция заинтересовалась прогулкой тигра на находкинском пляже

Дрессировщик был привлечен к ответственности

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Полиция провела проверку по факту выгула хищника на территории городского пляжа в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа.

По данному факту сотрудник полиции был привлечен к ответственности по статье «Самоуправство».

В настоящее время материалы дела переданы в мировой суд.

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