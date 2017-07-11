Петербуржец устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Владивосток» 11:04, 11 июля Петербуржец устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Владивосток»
Полиция заинтересовалась прогулкой тигра на находкинском пляже 10:16, 11 июля Полиция заинтересовалась прогулкой тигра на находкинском пляже
Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой 09:50, 11 июля Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой (Видео)
Новостная лента
Июль, 11 вторник
11:06
Интернет-конференция: Как выбрать достойную управляющую компанию?
11:06
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
11:06
Губернатор Приморья засудил обидчика Фото
11:04
Петербуржец устроил пьяный дебош в самолете «Москва-Владивосток»
10:52
Третьяковка будет ежегодно проводить во Владивостоке крупные выставки
10:39
Во Владивосток пытались нелегально ввезти японскую продукцию на сумму более 1 млн рублей Фото
10:27
Опубликован ТОП-10 профессий, востребованных в Приморье
10:16
Полиция заинтересовалась прогулкой тигра на находкинском пляже
10:02
Владивостокский автолюбитель отправил 89-летнюю старушку на больничную койку Эксклюзив
09:50
Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой Видео
09:43
Делом о массовом отравлении детей во Владивостоке займется полиция
09:36
Двое владивостокцев похитили большегрузы для дальнейшей перепродажи
09:22
Сегодня во Владивостоке начнется суд над бывшим вице-губернатором
09:19
Во Владивостоке от стихии пострадали автомобили Фото
09:01
Четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
08:50
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 июля Адреса
08:46
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 11 июля Адреса
08:41
Во Владивостоке облачно с прояснением, утром дождь
08:21
Гороскоп на 11 июля
07:26
Константин Межонов проинспектировал ход ремонта городских дорог во Владивостоке Фото
06:02
Пять сценариев будущего, которые вам не понравятся
05:03
Эмоции зависят от содержимого кишечника, - ученые
04:02
В СП Владивосток и ТОРы привлекут еще 10 миллиардов рублей инвестиций
03:32
Продажи автомобилей в России выросли на 15% в июне
02:21
Зеленый чай поможет похудеть, - ученые
01:13
МВД России упростило регистрацию авто
00:18
Мотивация помогает человеку уснуть, - ученые
Июль, 10 понедельник
23:36
Гражданка РФ выпала из окна четвертого этажа отеля в Таиланде
22:23
Во Владивостоке ведется капитальный ремонт изношенной тепловой сети сразу на двух улицах Фото
21:17
Жители Владивостока чаще забывают свои вещи в такси, чем другие россияне
20:28
1890 ребят отдыхает во второй смене пришкольных лагерей во Владивостоке
19:35
«Смотрите, как красиво!» – фильм с таким названием представили во Владивостоке Фото
18:20
Мемориальная доска почётному гражданину Ивану Елизарьеву откроется 12 июля во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4161 (100) от 11 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Япония на вкус, на цвет, на ощупь
Уха от Нептуна хорошо пошла
ВЭФ собирает президентов
Роешь пруд – отчитайся землей
Пока мы спали, в небе искали условного противника
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Полиция заинтересовалась прогулкой тигра на находкинском пляже

Дрессировщик был привлечен к ответственности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Полиция провела проверку по факту выгула хищника на территории городского пляжа в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа.

По данному факту сотрудник полиции был привлечен к ответственности по статье «Самоуправство».

В настоящее время материалы дела переданы в мировой суд.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:01, 11 июля 2017 Четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 июля
08:50, 11 июля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 11 июля
08:46, 11 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 11 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке облачно с прояснением, утром дождь
08:41, 11 июля 2017 Во Владивостоке облачно с прояснением, утром дождь

В крае местами пройдут сильные дожди

Гороскоп на 11 июля
08:21, 11 июля 2017 Гороскоп на 11 июля

Отличный день для работы

Константин Межонов проинспектировал ход ремонта городских дорог во Владивостоке
07:26, 11 июля 2017 Константин Межонов проинспектировал ход ремонта городских дорог во Владивостоке

Большое внимание в ходе объезда уделили одной из главных улиц города -Светланской

Пять сценариев будущего, которые вам не понравятся
06:02, 11 июля 2017 Пять сценариев будущего, которые вам не понравятся

Все либо хорошо, либо хуже некуда. Но некоторые варианты...