8 июля, в День любви семьи и верности, состоялась свадьба участников проекта «9, 5 месяцев» – Ксении и Евгения, к которой они готовились на глазах у телезрителей 8 канала, сообщает РИА VladNews со ссылкой ан VIII канал. Вместе, с теперь уже молодожёнами, шаг за шагом, мы шли к заветной цели, переживали самые яркие эмоции: выбор свадебных нарядов, обручальных колец, готовили им сюрпризы, которые помогали избавиться от волнения. Самые трогательные моменты с церемонии бракосочетания, поздравления гостей и грандиозное празднование торжества!
Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой
Свадьба года состоялась в приморской столицеВладивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.
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