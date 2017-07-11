Участники самого красивого проекта во Владивостоке стали мужем и женой

Свадьба года состоялась в приморской столице

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

8 июля, в День любви семьи и верности, состоялась свадьба участников проекта «9, 5 месяцев» – Ксении и Евгения, к которой они готовились на глазах у телезрителей 8 канала, сообщает РИА VladNews со ссылкой ан VIII канал. Вместе, с теперь уже молодожёнами, шаг за шагом, мы шли к заветной цели, переживали самые яркие эмоции: выбор свадебных нарядов, обручальных колец, готовили им сюрпризы, которые помогали избавиться от волнения. Самые трогательные моменты с церемонии бракосочетания, поздравления гостей и грандиозное празднование торжества!