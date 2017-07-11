Владивостокский автолюбитель отправил 89-летнюю старушку на больничную койку

Наезд произошел днем во дворе жилого дома

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель сбил 89-летнюю женщину во дворе жилого дома - и отправил ее на больничную койку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 17:30 рядом с домом №37 по улице Шепеткова. За рулем автомобиля Nissan Cube находился 29-летний мужчина. Известно, что автомобиль сдавал задним ходом. Потерпевшая в момент наезда стояла.

Женщина 1928 года рождения получила закрытый перелом обеих костей нижней трети левого предплечья, госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.

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