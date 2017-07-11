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Делом о массовом отравлении детей во Владивостоке займется полиция

​Роспотребнадзор контролирует ситуацию с массовым отравлением в пригородном лагере "Седанка"
Фото: Елена Штейникова Фото: Елена Штейникова
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья контролирует ситуацию с массовым отравлением в пригородном лагере "Седанка" во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Информация о групповой заболеваемости поступила в Роспотребнадзор в воскресенье, 9 июля, в 9:30. 

Немедленно в лагерь выехала группа специалистов Роспотребнадзора и регионального Центра гигиены и эпидемиологии, врачи Владивостокской больницы №3. 

"В лагере были организованы все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая эпидемиологическое расследование, медицинский осмотр детей и сотрудников с целью активного выявления заболевших, забор и исследование биологического материала от больных детей и персонала и контактных лиц. Проведен отбор и проводятся исследования проб окружающей среды. Работа лагеря приостановлена. 

О ситуации проинформирована администрация Приморского края,! говорится в сообщении ведомства. 

Управлением подготовлены материалы для передачи в правоохранительные органы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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