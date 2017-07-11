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Двое владивостокцев похитили большегрузы для дальнейшей перепродажи

Злоумышленники предстанут перед судом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Двое жителей Владивостока обвиняются в краже и подделке или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигуранты, действуя по предварительному сговору, в период с апреля по июнь 2016 года похитили 4 грузовых автомобиля иностранного производства на территории города Владивостока. Общий ущерб от их преступных действий составил свыше 9,2 млн рублей.

Так, согласно заранее распределенным ролям, один из злоумышленников при помощи специальных приспособлений взламывал двери и замок зажигания большегрузов, после чего угонял транспортное средство с места его стоянки.

Второй фигурант, двигаясь на своем легковом автомобиле, просматривал заранее маршрут следования и предупреждал по рации подельника о наличии постов ДПС. Похищенные автомобили перегонялись в пос. Соловей Ключ Надеждинского района.

В дальнейшем все угнанные транспортные средства были обнаружены правоохранительными органами и возвращены их законным владельцам.

В настоящее время уголовные дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. В рамках расследования уголовного дела на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму 5,1 млн рублей. 

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