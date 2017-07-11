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Сегодня во Владивостоке начнется суд над бывшим вице-губернатором

Олег Ежов - ответчик по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июля, Фрунзенский районный суд Владивостока начнет рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews. Начало заседания запланировано на 14:00.

Отметим, Фрунзенский суд принял дело Ежова к производству в конце июня. Обвинительное заключение подписано заместителем Генпрокурора России Юрием Гулягиным.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, - более 100 миллионов рублей, срок окончания - октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

Напомним, Олег Ежов до 15 июля пробудет в СИЗО - по решению Приморского краевого суда, удовлетворившего ходатайство следствия.

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