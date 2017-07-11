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Во Владивостоке от стихии пострадали автомобили

Ливень и сильный ветер повалили деревья
Фото: Инстаграм (dps_vl) Фото: Инстаграм (dps_vl)
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке бушевала непогода, сообщает РИА VladNews.

В результате сильного ветра в городе начало валить деревья. Так, в районе дома по адресу проспект 100-летия Владивостока, 102, на припаркованные автомобили упало дерево, в результате чего повреждения получили сразу несколько иномарок.

Отметим, что во Владивостоке было объявлено штормовое предупреждение. Минувшей ночью и сегодня днем в некоторых районах края ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

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