Четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием

Изменения в расписании

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июля, несколько рейса прибудут в приморскую столицу с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс HZ-514 авиакомпании Аврора из Преображения задерживается на 1 час 55 минут и прибудет во Владивосток в 11.45.

Рейс HZ-510 авиакомпании Аврора из Дальнереченска прибывает с опозданием на 1 час 50 минут – в 13.30.

Рейс HZ-526 авиакомпании Аврора из Пластуна задерживается на 1 час 30 минут и прибывает во Владивосток в 13.35.

Московский рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот задерживается на 35 минут и прибывает в 12.50.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.