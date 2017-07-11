Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Грязелечебница ул.25, 21, 6,

Десятая ул.10,

Добровольского ул.39,

Импортная ул.17,

Красного Знамени пр-кт164,

Крыгина ул.28, 30, 34, 36,

Леонова ул.33,

Перекопский пер.3, 5, 7,

Русская ул.57, 59,

Садгородская ул.23,

Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,

Сипягина ул.15, 19, 31, 33,

Шоссейная 2-я ул.19, 58,

Шоссейная 3-я ул.12, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 43А

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.