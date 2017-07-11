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Во Владивостоке облачно с прояснением, утром дождь

В крае местами пройдут сильные дожди
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно,дождь, местами сильный, на западе прекращение дождя, в отдельных районах гроза, утром местами туман. Ветер южный умеренный до сильного, при грозе сильный. Температура воздуха +16...+30 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно с прояснением, утром дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно с прояснением, в первой половине дня дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке облачно с пряснением, в первой половине дня дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

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