В СП Владивосток и ТОРы привлекут еще 10 миллиардов рублей инвестиций

Итоги минувшей недели

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю, с 26 по 30 июня, в КРДВ поступило 19 новых заявок от инвесторов СП Владивосток и ТОР в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем капиталовложений составит более 10 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 1 300 рабочих мест.

На территориях опережающего развития инвесторы намерены запустить проекты с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей.

Так, в приморских ТОР «Михайловский» и «Надеждинская» инвесторы планируют строительство комплекса по обработке, фасовке и хранению риса и сои, и создание предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

Для реализации проектов в СП Владивосток подано 12 заявок с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей. Инвесторы намерены использовать преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в Приморье, а также в Южно-Сахалинске.

Благодаря реализации инвестиционных проектов в регионе будут построены всесезонный отель формата Resort, многоэтажный жилой дом, офисный центр, многофункциональный торгово-административный центр, транспортно-логистические комплексы. Будет создано сельскохозяйственное предприятие по выращиванию кукурузы и сои, объекты бытового обслуживания населения и торгового назначения, запустятся объекты придорожного сервиса.

В сфере услуг инвесторы намерены открыть инновационный автоматизированный IT-сервис с системой аутсорсинга бухгалтерских услуг, оказывать услуги по страхованию и открыть клинику пластической хирургии.