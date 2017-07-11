Продажи автомобилей в России выросли на 15% в июне

Первые месяцы этого года ознаменовались небольшим падением в 4-5%

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в первом полугодии выросли на 6,9%. Стоит заметить, что во втором квартале уровень продаж увеличился сразу на 12%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Также следует сказать, что в июне продажи автомобилей на российском рынке выросли на 18 405 штук, или на 15%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 141 084 машин. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Напомним, что 2016 год российский авторынок завершился снижением продаж на 11%. За год было реализовано всего 1 425 791 автомобиль.

Первые месяцы этого года ознаменовались небольшим падением в 4-5%. Но уже в марте рынок вырос на 9,4%, что улучшило итоги первого квартала (+1%). В мае нам рынке наблюдался рывок — продажи автомобилей показали двухзначный рост впервые с 2014 года (+14,7%).

Как подчеркнул председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, российский автомобильный рынок восстанавливается устойчивыми темпами. При этом, прогноз Шрайбера на текущий года остается прежним — прирост в 6%.