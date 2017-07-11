Синоптики рассказали, чего ждать владивостокцам от приближающегося циклона 18:01, 10 июля Синоптики рассказали, чего ждать владивостокцам от приближающегося циклона
Гаражные войны по-владивостокски продолжаются 17:11, 10 июля Гаражные войны по-владивостокски продолжаются (Фото и Видео)
Выставка в стиле ню покажет владивостокцам мужское и женское начала 17:01, 10 июля Выставка в стиле ню покажет владивостокцам мужское и женское начала (Фото)
Новостная лента
Июль, 11 вторник
04:12
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
04:12
Губернатор Приморья засудил обидчика Фото
04:12
РИА VladNews подводит итоги фото-проекта «Горожанин» Фото
04:02
В СП Владивосток и ТОРы привлекут еще 10 миллиардов рублей инвестиций
03:32
Продажи автомобилей в России выросли на 15% в июне
02:21
Зеленый чай поможет похудеть, - ученые
01:13
МВД России упростило регистрацию авто
00:18
Мотивация помогает человеку уснуть, - ученые
Июль, 10 понедельник
23:36
Гражданка РФ выпала из окна четвертого этажа отеля в Таиланде
22:23
Во Владивостоке ведется капитальный ремонт изношенной тепловой сети сразу на двух улицах Фото
21:17
Жители Владивостока чаще забывают свои вещи в такси, чем другие россияне
20:28
1890 ребят отдыхает во второй смене пришкольных лагерей во Владивостоке
19:35
«Смотрите, как красиво!» – фильм с таким названием представили во Владивостоке Фото
18:20
Мемориальная доска почётному гражданину Ивану Елизарьеву откроется 12 июля во Владивостоке
18:01
Синоптики рассказали, чего ждать владивостокцам от приближающегося циклона
17:51
Авиарейс Кавалерово-Владивосток отменен
17:38
Пенсионер отправил жительницу Владивостока на больничный Эксклюзив
17:24
«Домовой контроль» предложил создать во Владивостоке народный рейтинг управляющих организаций
17:11
Гаражные войны по-владивостокски продолжаются Фото и Видео
17:01
Выставка в стиле ню покажет владивостокцам мужское и женское начала Фото
16:52
За выходные дни на дорогах Приморья произошло 155 ДТП
16:39
Мотоциклист погиб на трассе Хабаровск-Владивосток
16:29
Дорогостоящий джип «утонул» в песке на одном из приморских пляжей Видео
16:19
Владивостокскому гонщику грозит дисквалификация за мельдоний Эксклюзив
16:13
Один авиарейс прибудет во Владивосток с опозданием
16:11
В выходные дни во Владивостоке было жарко и сыро
15:59
Фестиваль «Лето на Русском» открылся во Владивостоке Видео
15:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали 22 человека Эксклюзив
15:36
Ливень обрушится на Владивосток ночью
15:21
Во Владивостоке на выходных произошла 91 авария Эксклюзив
15:12
В поселке Рыбачий будут проводиться ремонтные работы на магистральном газопроводе
14:59
Во Владивостоке сгорели гаражи
14:47
Тигр разгуливал по пляжу в Приморье Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4161 (100) от 11 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Япония на вкус, на цвет, на ощупь
Уха от Нептуна хорошо пошла
ВЭФ собирает президентов
Роешь пруд – отчитайся землей
Пока мы спали, в небе искали условного противника
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Продажи автомобилей в России выросли на 15% в июне

Первые месяцы этого года ознаменовались небольшим падением в 4-5%
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в первом полугодии выросли на 6,9%. Стоит заметить, что во втором квартале уровень продаж увеличился сразу на 12%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Также следует сказать, что в июне продажи автомобилей на российском рынке выросли на 18 405 штук, или на 15%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 141 084 машин. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Напомним, что 2016 год российский авторынок завершился снижением продаж на 11%. За год было реализовано всего 1 425 791 автомобиль.

Первые месяцы этого года ознаменовались небольшим падением в 4-5%. Но уже в марте рынок вырос на 9,4%, что улучшило итоги первого квартала (+1%). В мае нам рынке наблюдался рывок — продажи автомобилей показали двухзначный рост впервые с 2014 года (+14,7%).

Как подчеркнул председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, российский автомобильный рынок восстанавливается устойчивыми темпами. При этом, прогноз Шрайбера на текущий года остается прежним — прирост в 6%.

comments powered by Disqus
Похожие новости
МВД России упростило регистрацию авто
01:13, 11 июля 2017 МВД России упростило регистрацию авто

Теперь это возможно, даже если номера повреждены

Во Владивостоке ведется капитальный ремонт изношенной тепловой сети сразу на двух улицах
22:23, 10 июля 2017 Во Владивостоке ведется капитальный ремонт изношенной тепловой сети сразу на двух улицах

Всего в 2017 году запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс

Жители Владивостока чаще забывают свои вещи в такси, чем другие россияне
21:17, 10 июля 2017 Жители Владивостока чаще забывают свои вещи в такси, чем другие россияне

Специалисты составили ТОП-10

1890 ребят отдыхает во второй смене пришкольных лагерей во Владивостоке
20:28, 10 июля 2017 1890 ребят отдыхает во второй смене пришкольных лагерей во Владивостоке

Для детей подготовлена насыщенная программа

«Смотрите, как красиво!» – фильм с таким названием представили во Владивостоке
19:35, 10 июля 2017 «Смотрите, как красиво!» – фильм с таким названием представили во Владивостоке

Премьера фильма состоится в сентябре

Мемориальная доска почётному гражданину Ивану Елизарьеву откроется 12 июля во Владивостоке
18:20, 10 июля 2017 Мемориальная доска почётному гражданину Ивану Елизарьеву откроется 12 июля во Владивостоке

В мероприятии примут участие почетные граждане города

Синоптики рассказали, чего ждать владивостокцам от приближающегося циклона
18:01, 10 июля 2017 Синоптики рассказали, чего ждать владивостокцам от приближающегося циклона

Неустойчивая погода сохранится еще несколько дней