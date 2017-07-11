Эмоции зависят от содержимого кишечника, - ученые

Как микрофлора влияет на наше настроение

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Ученые все чаще говорят о том, что кишечная микрофлора может существенно влиять на процессы, происходящие в головном мозге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Теперь исследователи нашли доказательства ее воздействия на эмоциональность.

Американские ученые проанализировали образцы кала 20 женщин, возраст которых составлял 18–55 лет. Затем, исходя из полученных результатов, участников разделили на две группы. У первой в образцах нашли повышенное содержание бактерий рода Bacteroides, а у второй — из рода Prevotella. Используя МРТ, ученые установили, что преобладание Bacteroides коррелирует с увеличенным объемом серого вещества в префронтальной коре головного мозга и островковой доле. Эти области, в частности, задействованы в обработке сложной информации.

У группы женщин с повышенным содержанием Prevotella исследователи наблюдали уменьшенные объемы серого вещества в вышеназванных областях головного мозга. С другой стороны, у них зафиксировали повышенное количество связей, которые отвечают за эмоции, внимание и обработку сенсорных данных. Для таких женщин были более характерны тревожность и раздражительность. Последнее ученые также связывают с меньшей активностью гиппокампа у представителей второй категории.

Наличие связи между кишечной микрофлорой и эмоциональностью у ученых сомнения не вызывает. Однако, чтобы ответить на все вопросы, им предстоит провести не одно похожее исследование. С вышеизложенными результатами детально можно ознакомиться в журнале Psychosomatic Medicine: Journal of Behavioral Medicine.