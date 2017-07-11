Мотивация помогает человеку уснуть, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что мотивация помогает людям уснуть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, их работа поможет предложить людям, страдающим от расстройства сна, альтернативу без лекарств. Другими словами, ученые планируют “разбираться” с причиной проблем, а не избавлять людей от симптомов.

Ученые отмечают, что людям нужны цели в жизни, чтобы лучше спать.

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили сон 823 человек в течение 2 лет. Результат показал, что имеющие цель в жизни люди на 63% реже сталкивались с апноэ (остановкой дыхания во сне) и на 52% имели меньше шансов столкнуться с судорогами. Мотивация в целом серьезно влияет на все сферы жизни человека.