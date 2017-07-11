МВД России упростило регистрацию авто

Теперь это возможно, даже если номера повреждены

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

В России вступили в действия изменения в правила регистрации транспортных средств: теперь автомобиль можно поставить на учет даже с трудночитаемыми идентификационными номерами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня, 10 июля 2017 года, вступил в силу приказ МВД России от 20 марта 2017 г. № 139 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств"", - сообщили агентству в пресс-службе Главного управления обеспечения дорожного движения (ГУОБДД).

Приказом вносятся изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

"Так, в частности, приказом в Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", - сообщили в пресс-службе.

Также, закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

"Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по данным ведомства, "из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия".