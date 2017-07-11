Константин Межонов проинспектировал ход ремонта городских дорог во Владивостоке

Большое внимание в ходе объезда уделили одной из главных улиц города -Светланской

Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

И.о. главы Владивостока Константин Межонов провел выездное совещание по вопросам выполнения ремонтных работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и подготовки к Восточному экономическому форуму. В ходе объезда рабочая комиссия проинспектировала ремонт улиц Светланской, Фадеева, Всеволода Сибирцева, Народного проспекта, а также благоустройство ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Масштабные работы ведутся на Народном проспекте. Согласно графику производства работ к концу августа подрядная организация должна полностью демонтировать трамвайные пути, завершить установку бортовых камней, заменить люки и решётки инженерных сетей, устроить щебёночное основание под асфальтирование и уложить нижний слой асфальтобетона. В сентябре строители уложат верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также выполнят благоустройство территории после проведения работ. Константин Межонов поручил при проведении ремонтных работ учесть интересы маломобильных групп населения и выполнить понижение бортового камня в районе пешеходных переходов.

Стоит отметить, что демонтированные рельсы, шпалы, крепежные материалы передаются по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость», после чего часть может быть продана на металлолом, часть повторно использована.

С опережением графика идут работы и на Всеволода Сибирцева. Сейчас здесь ведётся устройство дорожного и тротуарного бортового камня. К слову, после завершения ремонтных работ, на Всеволода Сибирцева появится полноценная пешеходная зона. На всей улице будет снят старый слой асфальта, на проблемных участках дороги, где образуются пучины, будет проведена замена слабых глинистых слоев дорожной одежда на скальный грунт. Кроме того, на Всеволода Сибирцева восстановят парковочные карманы и уложат дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с использованием высокопрочного асфальтобетона.

Большое внимание в ходе объезда уделили одной из главных улиц Владивостока – Светланской. Здесь в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» ведётся демонтаж старого тротуарного покрытия. После завершения строительных работ на пешеходной зоне, начнётся демонтаж трамвайных путей. Стоит отметить, что гранитные бортовые камни, установленные на Светланской несколько лет назад, вернутся на своё место. Подрядная организация заменят лишь те, которые были повреждены в ходе эксплуатации.

«Подрядные организации приступили к выполнению работ по ремонту дорог, идём с опережением графиков, - отметил заместитель главы администрации Леонид Вильчиснкий. - За работой подрядчиков осуществляется строгий контроль. Проверяем, в том числе, и используемые материалы. Все они быть с паспортами».

В ходе рабочей поездки и.о. главы города осмотрел ход восстановительных работ на ландшафтно-парковой зоне ДВФУ и поручил ускорить темпы работ по восстановлению парапетного ограждения набережной, ремонту сетей наружного освещения, системы ливневой канализации, а также восстановлению облицовки, подсветки, чаш и русел водопадов.

«Мы идём с опережением графиков производства работ, однако владивостокская погода вносит свои коррективы, поэтому подрядным организациям дано поручение наращивать темпы производства ремонтных работ, - подчеркнул и.о. главы Владивостока Константин Межонов, - Требование ко всем подрядчикам – соблюдение сроков и высокое качество выполнения работ».