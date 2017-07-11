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Гороскоп на 11 июля

Отличный день для работы
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 11 июля , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере, сообщает 1001 Гороскоп. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Сегодня Овен весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!

С самого утра Телец рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, завтра любая мелкая проблема может захватить внимание Тельца настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Близнецы рискуют в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то их интересы (совсем не обязательно важные) увлекут их настолько, что они забудут обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлекутся Близнецы. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Близнецы займутся чем-либо полезным, то способны добиться прекрасных результатов!

У Рака возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Раку достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Рак рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Льву самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Лев почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Льва – свои.

Деве легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, завтра Деве основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Весы могут испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Весов реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что их таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Весам настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!

Скорпиону все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Скорпиона сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

Сегодня неосторожное поведение Стрельца может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Стрельца. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Стрельцу придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Сегодня мысли Козерога будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Козерога действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Вот уж что сегодня не будет волновать Водолея ну нисколько, так это чужое мнение! Завтра Водолей будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Водолея сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Рыб! Сострадательность же, как назло, у Рыб в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах их чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

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