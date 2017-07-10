Пенсионер отправил жительницу Владивостока на больничный

Женщина была сбита на пешеходном переходе

Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 60-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder отправил женщину на больничный с сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и левой голени, а также травмой теменной области головы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 07:45 в районе дома №20"б" по улице Бородинской, когда автомобиль двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в сторону улицы Анны Щетининой. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детали ДТП выясняются.

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