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Общество

Во Владивостоке ведется капитальный ремонт изношенной тепловой сети сразу на двух улицах

Всего в 2017 году запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 10 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке по заказу администрации города проводится капитальный ремонт тепловых сетей. Сейчас работы идут на теплотрассе, проходящей от ул. 3-я Строительная, 19 до ул. Новожилова, 33. Она питает 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж. Совсем скоро этот район будет обеспечен новой качественной теплосетью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Эта тепловая сеть 1982 года постройки. Местами трубу «съела» коррозия, износились и плиты перекрытия, тепловые камеры. Всё это привело к тому, что в последние годы на теплотрассе то и дело фиксировались локальные повреждения, и специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» вынуждены были вести аварийные ремонтные работы.

Поэтому администрация города приняла решение комплексно обновить весь участок, заменив трубы, выполнив реконструкцию элементов теплосети и благоустроив территорию. Работы теплоэнергетики проводят с применением современных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

«В настоящее время устаревшая теплосеть демонтирована, укладываем новые трубы с антикоррозийным покрытием. Также на теплотрассе ведутся работы по реконструкции тепловых камер», – рассказал Андрей Цуриков, заместитель директора МУПВ «ВПЭС» по эксплуатации тепловых сетей.

Как рассказали на предприятии, капитальный ремонт этой теплотрассы планируется завершить к концу июля.

«Всего в 2017 году во Владивостоке запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс. Помимо объекта на 3-й Строительной и Новожилова, работы будут проводиться на теплосети в районе Народного и Партизанского проспектов, улиц Нерчинская и Русская», – рассказал директор «ВПЭС» Владимир Латышев.

Отметим, сейчас в приморской столице ведутся работы по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Помимо ремонта ветхих тепловых сетей специалистам коммунальных служб предстоит подготовить к зиме совместно с управляющими организациями более 3300 многоквартирных домов, совместно с энергетиками – эксплуатационное оборудование 95 городских котельных и сформировать для них необходимые запасы топлива. 

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